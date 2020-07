Calciomercato Juventus e Milan, obiettivo svizzero | Scatta l’asta in Serie A

Calciomercato Juventus e Milan, continua a salire il prezzo del cartellino del giovane Omeragic. In Serie A potrebbe scatenarsi un’asta, la situazione

Poco più di 18 anni e su Becir Omeragic c’è già mezza Europa. Soprattutto, c’è su di lui già parecchia Serie A. Il giovane difensore centrale dello Zurigo ha letteralmente stregato i direttori sportivi italiani e l’etichetta di baby-fenomeno gli inizia a calzare a pennello. Nel campionato elvetico è già una certezza, al punto che Juventus, Roma e Milan hanno messo gli occhi su di lui. Stando a quanto rivelato da Calciomercato.it, in Serie A potrebbe scatenarsi una vera e propria asta per il giovane Omeragic. Lo Zurigo avrebbe accolto questo folto interessamento dei club italiani come un’occasione per rilanciare il prezzo del cartellino e alzare le proprie pretese per lo svizzero. La speranza del club elvetico è che si scateni un’asta con base di partenza almeno di 10 milioni di euro. Un bell’investimento, per un giocatore così giovane come Omeragic.

