Calciomercato Juventus, big europea sull’obiettivo in Serie A

Nuova concorrente per la Juventus sull’obiettivo di mercato: anche una big della Spagna puntano al gioiello della Serie A

Juventus che non si accontenta del primo colpo di mercato dal Barcellon e continua a seguire con interesse il gioiello della Serie A. A finire nel mirino dei bianconeri è Niccolò Zaniolo, giovane talento della Roma, sul quale sembrerebbe esserci anche l’interesse dell’Inter ed ora anche di un top club spagnolo. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Todo Fichajes’, sul classe 1999 ci sarebbe anche il forte interesse del Real Madrid. Nonostante i 50 milioni di euro richiesti dalla società giallorossa, i ‘blancos’ sarebbero pronti ad investire sul gioiello capitolino e portarlo alla corte di Zidane per la prossima stagione. Concorrenza dunque d’élite per Juventus ed Inter, che dovranno fare i conti con il Real Madrid per arrivare al gioiello italiano.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus e Milan, obiettivo svizzero | Scatta l’asta in Serie A