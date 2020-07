Calciomercato Milan, colpo in difesa | Arriva in prestito!

Il Milan vuole crescere nella prossima annata e va a caccia di un colpo importante in difesa. Il calciatore può arrivare in prestito!

È una stagione tutto sommato negativa quella che sta vivendo il Milan. La compagine rossonera ha dovuto subito dire addio alla lotta Champions League a causa dei troppi passi falsi commessi all’inizio della Serie A. Ora infatti l’Atalanta è distante ben 17 lunghezze ed è ormai impossibile recuperare punti sul quarto posto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Lautaro con lo sconto | Nuova ipotesi!

L’unico obiettivo ancora fattibile è quello riguardante l’Europa League, per il quale al momento c’è un vantaggio di un punto sull’Hellas Verona. La dirigenza però vuole di più in futuro ed è già al lavoro per provare a rinforzare la rosa a settembre e crescere nella nuova annata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Inter e Juventus tremano | Irrompe Mourinho

Calciomercato Milan, Bailly va via in prestito: possibile tentativo dei rossoneri

Il Milan potrebbe decidere di rinforzare la difesa e un colpo potrebbe arrivare dalla Premier League. Il The Sun ha fatto sapere in queste ore che il centrale del Manchester United, Eric Bailly, è pronto a trasferirsi in prestito per la prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, retroscena Juve | Offerta rifiutata!

I rossoneri potrebbero farci un pensierino ma su di lui ci dovrebbe essere anche la concorrenza del Valencia. In questa annata l’ivoriano ha totalizzato solo 5 presenze tra campionato e coppe e ha voglia di cambiare aria per provare a riscattarsi.

La Serie A potrebbe sicuramente dare gli stimoli giusti per ripartire e fare bene: il Milan ci prova.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, nessun ‘regalo’ da Conte | Pericolo Juventus

Calciomercato Napoli, affare Osimhen | Il giocatore ha deciso!