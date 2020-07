Calciomercato Juventus, top player al posto di Ramsey | Le cifre

Le ultime di calciomercato Juventus si concentrano su Aaron Ramsey e sul suo possibile sostituto che potrebbe arrivare da un top club spagnolo

Si fanno sempre più insistenti le voci riguardo un possibile addio di Ramsey alla Juventus nel prossimo calciomercato estivo. E’ indubbio che, anche per ragioni fisiche, il gallese abbia reso al di sotto delle aspettative non diventando un punto fermo della squadra di Maurizio Sarri che ancora fatica a trovare una sua fisionomia. Strappato all’Arsenal a parametro zero, ecco che la società presieduta da Andrea Agnelli realizzerebbe senz’altro una plusvalenza dalla cessione del 29enne, sulle cui tracce risultano esserci diversi club della Premier. In particolare il Manchester United e il Tottenham di José Mourinho, con gli ‘Spurs’ che a quanto pare non sarebbero disposti ad andare oltre il prestito con diritto di riscatto. Verosimilmente, la Juve può sperare di incassare sui 25-28 milioni di euro (già sarebbe tanto, visto l’ingaggio da 7 e passa milioni), a meno che non riesca ad architettare un altro scambio in stile Pjanic-Arthur.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, torna Pogba | Dybala scatena i tifosi!

Calciomercato Juventus, Isco al posto di Ramsey: le cifre

Paratici potrebbe rimpiazzare Ramsey con un top player, ma anche una grande ‘occasione’ di mercato: Isco. Da tempo lo spagnolo non è più al centro del progetto del Real Madrid targato Zidane e proprio ieri sono tornare a circolare delle indiscrezioni che danno Florentino Perez alla ricerca di un acquirente. Intermediari legati ai ‘Blanços’ potrebbero offrirlo ai bianconeri, garantendo l’arrivo del classe ’92 a condizioni economiche favorevoli, diciamo per una cifra intorno ai 40 milioni di euro.

Lo stipendio di Isco, campione da rigenerare ma anche trequartista perfetto per Sarri – anche perché sa come innescare Cristiano Ronaldo col quale ha vinto tutto e di più a Madrid – è di circa 7 milioni, dunque alla portata della Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, UFFICIALE Hakimi | Il comunicato