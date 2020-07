Calciomercato Inter, Alaba a Milano | Retroscena clamoroso!

Dopo il colpo Hakimi per la fascia destra, l’Inter starebbe preparando un nuovo colpo per quella mancina: il clamoroso retroscena rilanciato nelle ultime ore!

L‘Inter non intende fermarsi proprio ora. La società nerazzurra vorrebbe colmare il gap con la Juventus e con le altre big d’Europa acquistando fin da subito profili davvero di qualità in vista della prossima stagione. Dopo il colpo Hakimi nelle ultime ore è spuntato un retroscena clamoroso per rinforzare la fascia mancina.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, nuovo scambio col Barcellona | ‘Bomba’ dalla Spagna

Calciomercato Inter, colpo Alaba per la fascia mancina

Come svelato in anteprima da SportMediaset l’Inter sarebbe sulle tracce del terzino austriaco, David Alaba, divenuto una pedina fondamentale anche come centrale dopo l’exploit sulla sinistra di Alphonso Davies. Lo stesso giocatore del Bayern Monaco, in scadenza di contratto nel giugno 2021, sarebbe stato a Milano in due occasioni prima del lockdown proprio per incontrare la dirigenza nerazzurra con suo padre e il noto procuratore Zahavi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, un attaccante per Rangnick | Ipotesi scambio in Serie A

La sua valutazione si aggira intorno ai 50 milioni con l’Inter pronto a regalare l’ennesimo colpo ad Antonio Conte. L’allenatore dei nerazzurri avrebbe così chiesto alla dirigenza di rinforzare in particolar modo le corsie esterne, che sono uno delle principali fonti di gioco della squadra del tecnico leccese.

L’Inter non molla la presa e continua il pressing per Alaba. Proseguono i contatti con il Bayern Monaco dopo l’affare Perisic nella scorsa stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, la big prepara l’affondo | Doppio obiettivo!

Calciomercato Juventus, nuovo scambio | Due bianconeri per il Barcellona