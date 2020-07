Calciomercato Inter, doppia beffa in attacco | Scambio tra i due club

L’Inter ha inserito nella lista dei possibili acquisti Antoine Griezmann del Barcellona: subentra l’Arsenal offrendo ben due calciatori ai catalani

In casa Inter si lavora per trovare il possibile sostituto di Lautaro Martinez, che potrebbe partire al termine della stagione. I nerazzurri da tempo avrebbero messo nel mirino Antoine Griezmann, attaccante francese di cui il Barcellona non sarebbe completamente soddisfatto. Così ad inserirsi nella possibile trattativa arriverebbe l’Arsenal. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Todo Fichajes’ il club del nord di Londra sarebbe pronto a mettere sul piatto due giocatori. Il primo sarebbe Guendouzi, centrocampista che non è mai riuscito ad entrare nelle grazie di Arteta e potrebbe lasciare i ‘gunners’. Il secondo sarebbe Pierre-Emerick Aubameyang, bomber del club inglese sul quale ci sarebbe anche l’interesse proprio della società interista. Rischio doppia beffa dunque per Antonio Conte, che potrebbe veder sfumare due obiettivi in un solo colpo.

