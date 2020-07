Calciomercato Juventus, nuovo scambio col Barcellona | ‘Bomba’ dalla Spagna

La Juventus continua a lavorare sul mercato e dalla Spagna spunta un’ipotesi clamorosa: mega scambio con il Barcellona

La Juventus è una delle squadre più attive sul mercato e, dopo aver chiuso già per l’arrivo di Arthur e l’addio di Pjanic, starebbe pensando a nuovi affari con il Barcellona. Secondo quanto riportato da Don Balon, infatti, i bianconeri sarebbero ancora in contatto con il Barcellona per un nuovo clamoroso scambio tra top player.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, un attaccante per Rangnick | Ipotesi scambio in Serie A

Dalla Spagna fanno sapere che la ‘Vecchia Signora’ avrebbe offerto Adrien Rabiot e Douglas Costa in cambio di Antoine Griezmann, che è seguito anche dall’Inter. I due francesi menzionati hanno deluso le attese fino a questo momento della stagione mentre il brasiliano sta vivendo una grande annata.

Secondo quanto rivela calciomercato.it, però, il Barcellona non sembrerebbe intenzionati a privarsi di Griezmann entro la prossima estate, salvo offerte importanti intorno ai 100 milioni di euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, la big prepara l’affondo | Doppio obiettivo!

Calciomercato Juventus, nuovo scambio | Due bianconeri per il Barcellona