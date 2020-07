Calciomercato Juventus, Higuain proposto al top club! La risposta

Higuain ha ancora un altro anno di contratto con la Juventus ma il suo addio sembrerebbe sempre più vicino. Proposto al top club, arriva la risposta!

La Juventus sta vivendo una stagione particolare ma dopo aver perso Supercoppa Italiana e Coppa Italia, può provare a raddrizzare la stagione prima cercando di fare bene in Serie A e poi provando il tutto per tutto in Champions League, dove si ripartirà dalla sconfitta per 1-0 rimediata a Lione nell’andata degli ottavi di finale.

Calciomercato Juventus, l’agente di Higuain pronto a proporlo al Barcellona: catalani contrari

Mentre la squadra è concentrata sul campo, la società lavora per rinforzare la rosa in futuro e sistemare la situazione dei calciatori in uscita. Uno di questi sembrerebbe Gonzalo Higuain, che potrebbe tornare in Argentina ma nelle ultime ore sarebbe spuntata un’ipotesi a sorpresa.

Il procuratore del Pipita, infatti, sarebbe pronto a proporre il suo assistito al Barcellona per la prossima annata. I Blaugrana però sembrerebbero contrari all’ingaggio di Higuain e avrebbero in mente attaccanti diversi su cui puntare.

Higuain fin qui ha totalizzato 9 reti in 36 gare disputate in questa stagione e nonostante il contratto in scadenza nel 2021, potrebbe salutare i bianconeri già a settembre.

