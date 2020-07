Calciomercato Milan, sogno James Rodriguez | Arrivano novità!

Il Milan continua a lavorare senza sosta con colpi davvero entusiasmanti in vista della prossima stagione. Assalto in casa Real per James Rodriguez: le novità!

Il Milan vuole colmare il gap con le altre big d’Europa con l’obiettivo di tornare a competere anche in campo internazionale. In estate è pronta una vera e propria rivoluzione con la possibilità di autentici colpi in ogni reparto. Inoltre, l’idea James Rodriguez per rinforzare il centrocampo rossonero potrebbe trovare conferme secondo indiscrezioni rilanciate dalla Spagna.

Calciomercato Milan, colpo James per il centrocampo

Come svelato dall’edizione del quotidiano spagnolo “Marca” James Rodriguez potrebbe essere ceduto dal Real Madrid, insieme a Bale, dopo una stagione da dimenticare con meno di 100 minuti collezionati e con soltanto una gara da titolare. Ad un passo dal Napoli nella scorsa estate, il talentuoso giocatore colombiano potrebbe rilanciarsi proprio in Serie A, ma con la maglia rossonera. Il Milan non molla la presa e cercherà nelle prossime settimane di presentare un’offerta importante.

