Calciomercato Milan, un attaccante per Rangnick | Ipotesi scambio in Serie A

Le prime tracce dell’Era Rangnick le vedremo sul calciomercato. Milan atteso protagonista: dal difensore a un paio di attaccanti, con il possibile scambio con l’altra big di Serie A

“Sto lavorando con passione e serietà perché amo questi giocatori, i quali mi stanno dando veramente tanto. Non ho il pensiero né l’ombra di un altro allenatore. Vedremo alla fine. Sono troppo dentro questa situazione, a Milanello sto benissimo, stiamo lavorando tanto e bene. Le scelte si faranno a fine stagione, non sono ansioso e non mi sento vittima sacrificale. Faccio con orgoglio l’allenatore del Milan e sono molto felice di allenare questi giocatori”. Dopo il pareggio con la Spal, Stefano Pioli ha nuovamente respinto le voci di calciomercato che danno per certa il suo esonero a fine stagione a vantaggio di Rangnick. Voci, o meglio dire certezze: il tedesco sbarcherà in rossonero per svolgere il doppio ruolo di allenatore e direttore sportivo, insomma quello di manager ‘alla Ferguson’ che in Italia sarà una vera e propria novità.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpo in difesa | Arriva in prestito!

Calciomercato Milan, Jovic e Schick per l’attacco: scambio alla pari con la Roma

Dalla difesa all’attacco, il Milan verrà rivoluzionato e costruito a immagine e somiglianza del 62enne di Backnang. Per il reparto avanzato, vista la sicura partenza di Ibrahimovic e quella probabile di Leao, i ‘colpi’ potrebbero essere due. In primis Luka Jovic, ‘scaricato’ dal Real Madrid dopo una stagione (la prima e l’ultima) fallimentare e piena di problematiche anche extracampo. Il club spagnolo sembra essere disposto a privarsene in prestito con diritto di riscatto, considerato che è praticamente impossibile rientrare subito dall’investimento di circa 60 milioni di euro bonus esclusi. Il suo agente Fali Ramadani è in Italia pure per incontrare i rossoneri e discutere dell’operazione. La seconda per l’attacco potrebbe invece chiudersi con la Roma. Le ultime indiscrezioni sostengono infatti che il Milan, nello specifico Rangnick sia ancora molto interessato a Patrick Schick, appena tornato nella rosa ufficiale della Roma dopo che il Lipsia non ha esercitato il riscatto (fissato a 25 milioni) e successivamente le due società non hanno trovato un accordo per il prolungamento del prestito fino al termine della stagione. Ai giallorossi potrebbe venir proposto uno scambio alla pari, sui 28 milioni con plusvalenze annesse, con il brasiliano Paqueta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, colpo top | Cifre e dettagli

R.A.