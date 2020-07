Calciomercato Inter, colpo Emerson per la fascia | Pronta l’offerta!

L’Inter è scatenata sul calciomercato: dopo aver chiuso per il primo colpo prova a portare a casa un altro calciatore. Pronta l’offerta!

Sono stati fatti dei passi in avanti per l’Inter in questa stagione. La società nerazzurra è ormai a un passo dalla qualificazione in Champions League con diverse giornate di anticipo e sta dimostrando di essere cresciuta rispetto a un anno fa, quando il quarto posto fu raggiunto direttamente agli ultimi minuti dell’ultima giornata.

Beppe Marotta e Antonio Conte non vogliono fermarsi e stanno lavorando già in queste settimane per crescere nella prossima annata e diventare ancor più competitivi. Lo scudetto per quest’anno sembrerebbe ormai sfumato e si vuole lavorare per ridurre il gap con la Juventus in futuro.

Calciomercato Inter, non solo Hakimi: pronta l’offerta per Emerson Palmieri per la fascia

I nerazzurri hanno già chiuso per il primo colpo importante, ovvero Achraf Hakimi dal Real Madrid che andrà a occupare la fascia destra. Ora si cerca qualcuno per quella sinistra e c’è già un giocatore pronto che potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Si tratta di Emerson Palmieri che è seguito dall’Inter da ormai diversi mesi. Secondo quanto riportato dal The Guardian, ci potrebbe essere la svolta nei prossimi giorni. A quanto pare, infatti, i nerazzurri sarebbero pronti a rendere concreta l’offerta da 20 milioni.

Questa cifra potrebbe essere accettata dal Chelsea, in quanto l’italo-brasiliano non è un elemento titolare nello scacchiere di mister Lampard.

