Calciomercato Juve e Inter, beffa Thiago | Nuovo assalto in Premier!

Thiago Alcantara potrebbe fare le valigie al termine della stagione. Lo spagnolo non rinnoverà il suo contratto: non solo Liverpool, sulle sue tracce un’altra big della Premier!

Il futuro di Thiago Alcantara non sarà più al Bayern Monaco. Il centrocampista spagnolo, in scadenza di contratto nel giugno 2021, potrebbe lasciare anzitempo il club bavarese che vorrebbe incassare tanti milioni per la sua cessione. Così Juventus e Inter avrebbero pensato proprio all’ex Barcellona per rinforzare il reparto centrale rispettivamente di Sarri e Conte. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il fortissimo interessamento del Liverpool, ma nelle ultime sarebbe piombata un’altra big della Premier.

