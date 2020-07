Calciomercato, Napoli-Roma anche sul mercato | Gattuso ‘beffa’ Fonseca

Napoli e Roma si affrontano anche in chiave calciomercato: partenoperi pronti ad inserirsi nella trattativa e ‘beffare’ i giallorossi

Questa sera andrà in scena allo stadio San Paolo, la partita tra Napoli e Roma. Match molto importante in chiave Europa per entrambe le squadre. Le due squadre però si sfidano anche in chiave calciomercato, con la squadra di Gattuso pronta a soffiare il calciatore alla società giallorossa.

Calciomercato, Napoli e Roma si sfidano per Smalling: partenopei pronti allo sgambetto

Napoli che continua la propria scalata della classifica e questa sera nella sfida contro la Roma potrebbe arrivare ad affiancare al quinto posto proprio i giallorossi. Nel frattempo le due squadre continuano a lavorare anche in chiave calciomercato, con i partenopei che cercano il possibile sostituto di Koulibaly, qualora dovesse partire per un’offerta irrinunciabile. Così gli occhi degli azzurri si sarebbero spostati sul difensore attualmente alla Roma, ma di proprietà del Manchester United, Chris Smalling.

Il club inglese chiederebbe 20 milioni per l’acquisto del centrale inglese, ma la Roma viste le difficoltà economiche potrebbe faticare ad avanzare l’offerta. Così la squadra di Gattuso sarebbe pronta a farsi avanti per pagare l’importo richiesto dal club inglese, preparando così lo sgarbo alla società capitolina.

