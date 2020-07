Inter, rimonta e crollo | Conte: “Tutti in discussione, sono deluso”

Il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha parlato al termine dell’amara sconfitta in campionato, in rimonta, contro il Bologna di Mihajlovic: ecco le sue parole

Dopo un lungo colloquio con la squadra negli spogliatoi, secondo quanto riportato da ‘DAZN‘, ha parlato il tecnico dell’Inter Antonio Conte. Prima il giovane Juwara, poi Barrow hanno ribaltato un match che sembrava in discesa grazie al gol del solito Lukaku. Conte ha voluto sfogarsi al termine del match, dopo l’ennesima prestazione da dimenticare della squadra nerazzurra.

Inter-Bologna, Conte: “Sono responsabile”

Dopo la rabbia in campo, adesso l’allenatore leccese ha voluto strigliare i suoi dopo la clamorosa beffa contro il Bologna. “Una delusione enorme, spero che i calciatori abbiano l’1% della mia delusione“. Così Antonio Conte a ‘Inter tv’ dopo il tracollo casalingo contro il Bologna. Conte ha poi proseguito: “Sono molto arrabbiato con me stesso e devono esserlo anche i miei giocatori. Era una partita che stavamo vincendo in carrozza e siamo riusciti a perderla”. Il tecnico pugliese ha successivamente aggiunto in conferenza stampa: “Io sono l’allenatore e sono responsabile di ciò che accade in campo. Ho le mie responsabiltà. E’ giusto che io sia arrabbiato con me stesso e i calciatori con loro stessi”.

Conte ha proseguito: “E’ il mio primo anno all’Inter, ho dovuto prendere un pacchetto preconfezionato, tante situazioni che già c’erano e sui cui stiamo lavorando. Dobbiamo metterci tutti in discussione“. L’allenatore ha poi detto la sua sul rigore di Lautaro Martinez: “Su questa situazione preferisco glissare, meglio parlarne nello spogliatoio. Potevamo fare meglio anche in questo particolare episodio”.

Conte ha poi così concluso: “Da qui alla fine dobbiamo, io e i giocatori, dimostrare che meritiamo l’Inter. Cambi ritardati? Eravamo in totale controllo, la partita era dominata. Non capisco perchè avrei dovuto attuare stravolgimenti”.

