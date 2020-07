Napoli-Roma, brutte notizie per Fonseca | Esce per infortunio!

Non finiscono le notizie negative per la Roma e per Paulo Fonseca. Durante la sfida con il Napoli l’allenatore portoghese ha dovuto sostituire il giocatore uscito per infortunio

Non finiscono le brutte notizie in casa Roma. Ancora un infortunio muscolare per un giocatore di Fonseca, che è dovuto uscire anzitempo durante la sfida delicata contro il Napoli. Si tratta del centrale inglese Smalling: al suo posto subito dentro l’argentino Fazio, che ha fornito un’orrenda prestazione nell’ultima sfida persa all’Olimpico contro l’Udinese.

Improvvisamente l’ex difensore del Manchester United si è accasciato a terra intorno alla mezz’ora richiamando l’attenzione dello staff medico, che non ha potuto fare nulla. Il tecnico portoghese ha subito optato per il cambio.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, sogno James Rodriguez | Arrivano novità!