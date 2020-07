Inter, forfait dell’ultimo minuto per Conte | Problemi all’adduttore!

L’Inter ha annunciato la formazione ufficiale che fronteggerà il Bologna, problema dell’ultimo minuto per Conte: problema all’adduttore per il nerazzurro.

Dopo la straripante vittoria contro il Brescia, l’Inter si appresta ad ospitare il Bologna: nel mirino c’è la Lazio. I biancocelesti ieri sera sono capitolati rovinosamente contro il Milan ed in caso di vittoria i nerazzurri possono arrivare ad un solo punto di distanza dal secondo posto. Prima del match odierno, però, arriva una brutta notizia per Antonio Conte: uno dei titolari è costretto al forfait per un problema agli adduttori.

Inter, Barella KO prima del Bologna | Solo tribuna per lui!

L’Inter ha annunciato l’undici che affronterà il Bologna nel 30esimo turno di Serie A: salta agli occhi l’assenza di Barella. Il centrocampista ex Cagliari è alle prese con un affaticamento muscolare agli adduttori e seguirà il match dalla tribuna di ‘San Siro’. Non c’è pace per il centrocampo nerazzurro: al ritorno di Brozovic in regia risponde l’assenza di Barella. Antonio Conte va alla ricerca della terza vittoria consecutiva e ha messo nel mirino il secondo posto della Lazio. Il numero ’23’ nerazzurro, invece, nei prossimi giorni sarà sottoposto a dei controlli di routine, ma non sembra essere nulla di grave per lui. Questa è la formazione con cui l’Inter affronterà la compagine guidata da Sinisa Mihajlovic.

