Calciomercato Inter, tripla offerta in attacco | C’è anche l’ex Juventus

L’Inter si guarda intorno in vista del prossimo calciomercato: proposti tre top player per l’attacco, c’è anche l’ex Juventus

La batosta in rimonta subita ieri dal Bologna rischia di lasciare strascichi importanti in casa Inter. Conte e Marotta valutano le strategie future con il calciomercato estivo in soccorso delle esigenze nerazzurre. In tal senso, nelle ultime ore, sarebbe stato proposto più di un colpo inatteso. Offerti tre top player: Marotta e Conte fiutano il possibile affare.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juve e Inter, beffa Thiago | Nuovo assalto in Premier!

LEGGI ANCHE >>>Inter, rimonta e crollo | Conte: “Tutti in discussione, sono deluso”

Calciomercato Inter, tre big per Conte: i nomi

Un’offerta destinata a far discutere. Antonio Conte e Beppe Marotta valutano il profilo di Mario Mandzukic, svincolatosi nelle scorse ore dall ‘Al Duhail, club del Qatar. La punta 34enne, che aveva lasciato lo scorso dicembre la Juventus, è adesso svincolata e libera di firmare per chi vuole. Il croato è stato quindi proposto all’Inter che con ogni probabilità perderà Lautaro Martinez, in direzione Barcellona, dopo l’ennesima prestazione deludente con annesso rigore fallito.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Mandzukic piace a diversi club. Ci sta pensando anche il Benevento, fresco di promozione in Serie A, ma il suo futuro potrebbe essere a strisce nerazzurre. Non solo Mandzukic però, offerto al club di Zhang. Nelle ultime ore sarebbero stati proposti anche Aubameyang e Giroud.

LEGGI ANCHE >>>Inter, Lautaro ed Emerson Palmieri | Marotta racconta il mercato

Per il primo l’ostacolo resta l’ingaggio: dalla Spagna si parla di richiesta di 14 milioni a stagione. Per la punta francese, invece, nonostante il rinnovo potrebbe esserci un ritorno di fiamma. I tanti acquisti nel reparto avanzato di Lampard potrebbero spingere Giroud a guardarsi intorno: l’Inter di Conte rimane alla finestra.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Inter, colpo top | Cifre e dettagli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, arriva l’annuncio sul futuro di Messi!