Calciomercato Juventus, pressing su Jorginho | Le ultime

La Juventus continua a pensare ad un altro colpo per il centrocampo bianconero. Novità per il futuro dell’italo-brasiliano del Chelsea, Jorginho: novità in arrivo!

Dopo il colpo dal Barcellona con l’arrivo del centrocampista brasiliano, Arthur Melo, inserito nello scambio con Miralem Pjanic, la Juventus continua a lavorare in ottica futura per innesti di assoluto valore. E così torna di moda il profilo dell’italo-brasiliano, Jorginho, che conosce molto bene Sarri fin dai tempi di Napoli.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, sogno James Rodriguez | Arrivano novità!

Calciomercato Juventus, Jorginho per Sarri: Rabiot o Ramsey verso l’addio!

Come svelato dall’edizione odierna di “Tuttosport” dopo l’emergenza Coronavirus il centrocampista del Chelsea ha collezionato ben quattro panchine consecutive sotto la gestione Lampard. Un indizio decisivo in ottica futura per quanto riguarda la possibile cessione dello stesso Jorginho, con una valutazione che si aggira intorno ai 40-45 milioni di euro. Così la Juventus potrebbe preparare l’assalto decisivo per accontentare lo stesso Sarri per rinforzare il suo centrocampo.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, un attaccante per Rangnick | Ipotesi scambio in Serie A

Infine, il colpo potrebbe essere finanziato anche dalle possibili cessioni di Rabiot o Ramsey (o di entrambi). I due giocatori bianconeri non sarebbero più nel progetto dell’allenatore bianconero, che avrebbe chiesto nuovi profili adatti alla sua filosofia di gioco.

Un’altra idea davvero entusiasmante per la Juventus, pronta ad essere ancora una volta la regina di mercato tra acquisti e cessioni eccellenti. Continua lo sprint per Jorginho da parte del club bianconero.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus e Milan, obiettivo svizzero | Scatta l’asta in Serie A