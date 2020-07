Calciomercato Juventus, ipotesi a sorpresa per la difesa | Occhio alla concorrenza

Calciomercato Juventus, spunta un’ipotesi a sorpresa per la difesa: la Vecchia Signora avrebbe messo già gli occhi sul giovanissimo Andrea Papetti, ma occhio alla concorrenza

In un campionato italiano completamente rimodulato per usi e necessità dall’emergenza pandemica, sono i più giovani a venir fuori. E’ il caso, tra i tanti, di Andrea Papetti, giovanissimo difensore del Brescia (classe 2002), andato a segno nell’ultima sfida contro l’Hellas Verona. Un gol, il suo, che ha fatto il paio con quello di Donnarumma e che ha regalato alle rondinelle tre punti pesanti per le ultime speranze salvezza. Soprattutto, un gol giunto a margine di una prestazione maiuscola, che ha reso Andrea Papetti già un oggetto di interesse per molti club italiani.

Calciomercato Juventus, ipotesi Papetti: su di lui c’è anche la Roma

Occhi dunque sul giovanissimo Papetti, soprattutto quelli di Juventus. La Vecchia Signora da sempre è attentissima ai giovani talenti che vengono fuori dal nostro campionato ed in difesa, l’ultima idea per Paratici, potrebbe portare il nome del centrale bresciano. D’altronde, le doti di certo non mancano all’ex prodotto del vivaio interista, che nella sfida contro il Verona si è fatto notare per qualità tecniche e per personalità. La Juventus, tuttavia, non sembra essere l’unico club italiano sulle sue tracce: anche la Roma starebbe seguendo con attenzione lo sviluppo del giovane Papetti, seppur la situazione societaria in questo momento rappresenti una priorità maggiore, a scapito del calciomercato.