Calciomercato Milan, assalto a Bennacer | Pagano la clausola!

Una seconda parte di stagione davvero entusiasmante in casa Milan ha messo in luce il centrocampista rossonero Ismael Bennacer: pressing davvero decisivo!

Stefano Pioli ha trovato la quadratura del cerchio. Il Milan ha ripreso a collezionare risultati importanti portandosi così a ridosso della zona Europa League. Ora la compagine rossonera cercherà a tutti i costi di tornare a qualificarsi per una competizione europea. E, nel frattempo, in questi mesi si è messo in luce il centrocampista Ismael Bennacer, uno dei protagonisti assoluti della squadra milanese.

Secondo quanto svelato dal tabloid britannico “The Sun” ci sarebbero forti interessamenti in Premier League, in primis quello del Manchester United pronto a mettere sul piatto la cifra di 50 milioni, ossia quella della sua clausola presente nel contratto. In questa stagione il centrocampista algerino ha collezionato ben 28 presenze complessive trovando soltanto un assist vincente.

Il suo arrivo risale all’estate 2019 quando il Milan ha sborsato circa 15 milioni di euro all’Empoli per il suo trasferimento, che si è convertito come uno dei colpi più entusiasmanti degli ultimi tempi in casa rossonera. Ora il suo futuro potrebbe essere anche altrove.

Tra acquisti e cessioni il Milan dovrà appuntare la sua strategia migliore per cercare di rinforzare la rosa rossonera.

