Calciomercato, patto col Milan | Addio già deciso

Il Milan vuole chiudere la stagione con la qualificazione all’Europa League, poi sarà rivoluzione: diversi big pronti a salutare il club rossonero

Una vittoria inattesa e che ha portato il morale della truppa rossonera alle stelle. Il netto 0-3 rifilato alla Lazio seconda in classifica, all’Olimpico, rilancia il Milan nella corsa ad un posto per l’Europa League. Dal presente al futuro, il calciomercato estivo porterà l’ennesimo stravolgimento della rosa a disposizione di Pioli. Ecco cosa sta per accadere in quel di Milanello.

Calciomercato Milan, ennesima rivoluzione: il piano di Gazidis

Un patto ben chiaro a tutti nello spogliatoio rossonero. Il Milan punterà a chiudere al meglio l’ennesima travagliata stagione, con un posto da conquistare per la prossima Europa League. Il ‘Diavolo’, si legge su ‘Il Corriere della Sera’, cambierà tanto. Dirà addio Zlatan Ibrahimovic che ha da tempo deciso il suo futuro, in Svezia, all’Hammarby. Da socio a calciatore, per un romantico ritorno a casa prima di appendere gli scarpini al chiodo.

Il Milan quindi saluterà il gigante di Malmoe ‘festeggiando’ con la qualificazione europea. Saluterà anche Stefano Pioli che conosce ormai da tempo il suo destino. Il club di Elliott ha puntato Ralf Rangnick e al tedesco affiderà le chiavi della squadra del futuro. Sarà divorzio anche con Bonaventura e Biglia, in scadenza al termine della stagione, ma anche probabilmente con Simon Kjaer.

La rivoluzione, l’ennesima, che Gazidis spera possa essere quella decisiva per riportare in alto i sette volte campioni d’Europa. Un futuro senza Pioli nè soprattutto Ibrahimovic: il Milan è pronto a cambiare pelle. Ancora una volta.

