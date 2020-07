Calciomercato Milan, rivoluzione Rangnick | Deciso il futuro di Maldini

Il calciomercato del Milan vedrà l’approdo di Ralf Rangnick in estate: arrivano importanti novità sul futuro del dt rossonero, Paolo Maldini

Il presente ha visto la grande prestazione contro la Lazio, con l’Olimpico espugnato dagli uomini di Pioli sempre più vicini alla certezza di un posto per la prossima Europa League. Il futuro, però, ha sempre e solo un nome: Ralf Rangnick. Il tecnico tedesco firmerà una vera e propria rivoluzione al suo arrivo in quel di Milanello: in tal senso, parrebbe ormai deciso definitivamente il futuro di Paolo Maldini.

Calciomercato Milan, arriva Rangnick: la decisione di Maldini

A parlare del futuro di Paolo Maldini è ‘Sky Sport’ che sottolinea come l’arrivo di Rangnick rivoluzionerà l’assetto tecnico del ‘Diavolo’. A farne le spese sarà Paolo Maldini che sembrerebbe sempre più vicino a salutare il club di Elliott. Rangnick assumerà la carica di direttore tecnico, attualmente occupata proprio dalla leggenda rossonera. Il tedesco dovrebbe poi anche ricoprire il ruolo di prossimo allenatore del Milan dando di fatto il benservito a Stefano Pioli.

L’emittente satellitare parla inoltre di un’offerta che l’ad Ivan Gazidis avrebbe avanzato all’ex capitano del Milan. Un ruolo nuovo, da ambasciatore del club, che sembrerebbe stare più che stretto allo storico numero 3 del ‘Diavolo’. Ecco perchè le strade del Milan e quella di Maldini sono destinate, ancora una volta, a separarsi.

Maldini ha sempre sostenuto di non voler occupare un ruolo di immagine nel club che lo ha reso grande: il divorzio, quindi, pare ormai l’unica via percorribile.

