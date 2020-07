Calciomercato, il Napoli perde un big | Dalla Spagna: ha chiesto la cessione!

Secondo quanto riportato dalla Spagna, una stella del Napoli avrebbe chiesto a De Laurentiis di essere ceduto in estate: lo vuole il Real Madrid.

Il futuro del Napoli è saldamente nelle mani di Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese ha conquistato giocatori, società e tifosi: un plebiscito che gli consente di essere in una posizione molto forte per la prossima stagione. Non tutti, però, vogliono continuare con il club azzurro. Dalla Spagna, infatti, riportano che una delle stelle del Napoli ha espresso ad Aurelio De Laurentiis la propria volontà di lasciare la Campania in estate.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, rivoluzione Rangnick | Deciso il futuro di Maldini

Calciomercato Napoli, addio vicino | Koulibaly ha chiesto la cessione!

Secondo quanto rivelato da ‘Don Balon’, Kalidou Koulibaly avrebbe chiesto a De Laurentiis in estate. Il centrale del Napoli sentirebbe la necessità di compiere il salto di qualità: raggiungere un top club europeo per entrare nel gotha del calcio mondiale. L’interesse per Koulibaly è molto diffuso fra i vari top club: Real Madrid, Barcellona e Liverpool sono solamente alcune delle squadre che vorrebbero il senegalese.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | I bianconeri accelerano!

Dalla Spagna riportano come il Barcellona non sia in grado di soddisfare le richieste di De Laurentiis in estate, non disponendo di quella forza economica. I blaugrana sono già impegnati con la trattativa per Lautaro e con il possibile ritorno di Neymar. Per questo motivo, sarebbe il Real la squadra favorita sul centrale senegalese. Zidane avrebbe chiesto a più riprese l’arrivo di Koulibaly a Madrid e questa estate potrebbe essere accontentato. Le valutazione del Napoli per il pilastro difensivo si è leggermente abbassata rispetto all’anno scorso: ora De Laurentiis vuole 90 milioni per Koulibaly.

Nella giornata in cui Victor Osimhen si è avvicinato al Napoli, dalla Spagna riportano che Koulibaly avrebbe chiesto la cessione a De Laurentiis: c’è il Real Madrid per il centrale!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, assalto a Bennacer | Pagano la clausola!

Fiorentina, oltre all’infortunio anche i ladri in casa | RIbery ‘spaventa’ i tifosi

Calciomercato Juventus, confessione di Sarri | “È l’unico con cui litigo”