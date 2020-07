Calciomercato Inter, Lautaro-Barcellona | Scade la clausola: tutti gli scenari

È un giorno importante per Lautaro Martinez: dopo tante voci di mercato scade ufficialmente la sua clausola. Tutti gli scenari per il futuro

La situazione di Lautaro Martinez continua a essere in bilico e oggi scadrà ufficialmente la sua famosa clausola da 111 milioni di euro, che è stata il tormentone degli ultimi mesi e non sarà sfruttata dal Barcellona. Affare sfumato? No, non è da escludere un tentativo nelle prossime settimane per l’argentino, che secondo il CIES vale 95.9 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, l’Inter si fa sotto per Kessie | La richiesta rossonera

Ai microfoni di El Ran a Rac 1, il presidente dei Blaugrana Josep Maria Bartomeu ha parlato proprio di Lautaro. Queste le sue dichiarazioni: “Se abbiamo rinunciato a Lautaro Martinez? Parliamo di mercato alla fine di questa stagione, ora siamo concentrati a fare bene nel finale della Liga e in Champions League”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sfuma il baby fenomeno | Il rinnovo è ufficiale!

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez in bilico: possibile proposta di rinnovo in arrivo

Nel frattempo ‘El Toro’ sta deludendo in questo campionato e probabilmente le tante voci di mercato lo stanno destabilizzando, per questo la società dell’Inter potrebbe correre ai ripari nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, si sta pensando a un rinnovo del contratto fino al 2024 con raddoppio dello stipendio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, patto col Milan | Addio già deciso

Dal Mundo Deportivo, invece, fanno sapere che il Barcellona non ha intenzione di pagare una cifra elevata per Lautaro ma continua a tenere nel mirino l’argentino. Possibile che si segua la situazione con attenzione ma senza fretta per provare una nuova mossa in futuro.

Lautaro Martinez è stato protagonista soprattutto nella prima metà di stagione con l’Inter realizzando ben 17 reti in 35 gare giocate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: