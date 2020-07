Calciomercato Juventus, colpo da 80 mln in Premier! | E’ corsa a tre

La Juventus piomba sul talento della Premier League che ha stregato Guardiola. Anche City e Barcellona inseguono l’ala Adama Traore

Si prevede un’estate molto calda per Adama Traore, il talento del Wolverhampton che ha stregato tutti dopo la brillante stagione disputata. In Premier League stravede per lui Pep Guardiola, allenatore del Manchester City che si ritroverà con un buco proprio nel reparto esterni dopo la partenza di Sane, che si è da poco unito al Bayern Monaco. Il classe 1996 dei Wolves potrebbe fare al caso giusto per caratteristiche, ma occhio alla concorrenza. Anche la Serie A si è accorta del giovane talento di nazionalità spagnola. Anche la Juventus, infatti, starebbe pensando di ringiovanire l’attacco con il ventiquattrenne, protagonista assoluto del suo club in questa stagione.

Traore, 80 mln il valore: occhio al Barcellona

Traore potrebbe restare al Wolverhampton nel caso in cui il club riuscisse a qualificarsi per un piazzamento vado per la prossima Champions League, che potrebbe arrivare anche tramite la vittoria dell’Europa League (competizione in cui i ‘lupi’ sono ancora in corsa). Il prezzo si aggira sugli 80 milioni in sterline, Juventus e City sarebbero pronte ad affondare il colpo nel caso in cui l’obiettivo Champions dovesse sfumare per il club di Nuno Espirito Santo. Alla finestra anche il Barcellona, club che ha detenuto il suo cartellino fino al 2015, quando Traore fu venduto all’Aston Villa.

I blaugrana non avrebbero mai smesso di seguirne i progressi ed ora potrebbero tornare alla carica per prelevarlo e riportarlo a ‘casa’. Ma prima di tornare al Barcellona, l’ala dovrebbe restare ancora una stagione con i ‘Wolves’.

