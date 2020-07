Calciomercato Milan, Dalla Spagna | In arrivo un top player da Madrid!

Il Milan del futuro sta iniziando a delinearsi, l’accordo con Ralf Rangnick sembra essere vicino: dalla Spagna avvicinano i rossoneri ad un top player.

Da quando è ripresa la Serie A, il Milan è fra le squadre più in forma: i rossoneri nell’ultimo turno di campionato sono riusciti a sbancare l’Olimpico, vincendo per 3-0 contro la Lazio. Questa sera a ‘San Siro’ arriva la capolista, arriva la Juventus. Il ‘Diavolo’ vuole riuscire a stupire anche contro i bianconeri, ma nel frattempo lavora sul mercato. Dalla Spagna, infatti, rivelano che Gazidis avrebbe avanzato un’offerta per una stella del Real Madrid.

Calciomercato Milan, Dalla Spagna | Offerta da 30 milioni per James Rodriguez!

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon’, il Milan avrebbe presentato un’offerta da 30 milioni di euro al Real Madrid per James Rodriguez. Il fantasista colombiano non rientra nei piani di Zidane ed ha le valigie in mano: questa estate sembra destinato a lasciare la capitale iberica. Per James Florentino Perez vorrebbe almeno 40 milioni di euro e riterrebbe l’offerta dei rossoneri troppo bassa al momento. La offerte per il colombiano, però, scarseggiano e per questo motivo potrebbe essere ceduto alle condizioni del ‘Diavolo’.

Il Milan in estate vuole realizzare una rivoluzione verde, in cui i giovani talenti avranno la precedenza su qualsiasi altra operazione. Al comando di questo cambio di rotta ci sarebbe Ralf Rangnick, che potrebbe voler aggiungere un innesto di esperienza e qualità come James Rodriguez. Il nodo maggiore, in ogni caso, rimarrebbe quello legato all’ingaggio: il colombiano a Madrid guadagna 8,5 milioni a stagioni ed il Milan potrebbe avere dei problemi a soddisfare le richieste del suo entourage.

