Calciomercato Milan, l’Inter si fa sotto per Kessie | La richiesta rossonera

Milan e Inter potrebbero ritrovarsi a portare avanti un grosso affare nel calciomercato estivo: Marotta insiste per Franck Kessie, ecco chi vuole in cambio Gazidis

Il Milan si prepara al big match di campionato, di scena questa sera a San Siro, contro la Juventus. I rossoneri rappresentano uno degli ultimissimi ostacoli per la squadra di Sarri nella corsa scudetto. Dal campo al calciomercato, i rossoneri potrebbero imbastire un affare con i cugini dell’Inter: Marotta torna a pensare a Franck Kessie per rinforzare la mediana di Conte.

Calciomercato, l’Inter ritorna su Kessie: i nomi sul piatto

I sondaggi avvenuti settimane fa potrebbero trovare seguito durante l’estate. L’Inter si riaffaccia in casa Milan ed è pronta a tornare all’assalto di Franck Kessie, centrocampista ivoriano in scadenza nel 2022 con il ‘Diavolo’. A riferirlo è ‘Sky Sport’ che sottolinea anche come Marotta sarebbe pronto ad inserire nell’affare, per convincere il Milan a cedere l’ex atalantino, il cartellino di Valentino Lazaro.

Risposta negativa dalla dirigenza rossonera che, invece, punterebbe un nome in cambio: Sebastiano Esposito. Il giovane e talentuoso attaccante campano, nativo come Donnarumma di Castellammare di Stabia, potrebbe quindi rappresentare il nome giusto per concretizzare lo scambio con i nerazzurri.

Situazione quindi in divenire, l’asse di mercato tra Inter e Milan potrebbe infiammarsi nelle prossime settimane: il futuro di Kessie può essere a Milano, sponda nerazzurra.

