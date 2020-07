Calciomercato Milan, assalto a Theo | Dalla Spagna: il Real prepara l’offerta

Nonostante una stagione di alti e bassi, il Milan si è goduto la crescita di Theo Hernandez. Il Real Madrid non ci sta e prepara l’offerta

Il Milan non chiuderà il campionato in una posizione sperata a inizio anno a causa di una falsa partenza che ha compromesso tutti gli obiettivi dei rossoneri. L’avventura con il tecnico Marco Giampaolo è stata sicuramente negativa e l’arrivo di Stefano Pioli, così come quello di Ibrahimovic a fine dicembre, hanno ridato entusiasmo.

Nel 2020 c’è stata una crescita notevole e il Milan ha ottenuto molte vittorie in più rispetto al passato, ma in quest’ultimo mese ormai resta solo da raggiungere un posto in Europa League visto che la lotta per un posto in Champions League è ormai sfumata, con l’Atalanta distante ben 17 lunghezze.

Calciomercato Milan, il Real Madrid tenta di nuovo il colpo Theo Hernandez

Uno dei protagonisti di questa annata rossonera è sicuramente Theo Hernandez, che ha impressionato tutti a suon di gol e prestazioni sontuose. Il francese è arrivato l’estate scorsa dal Real Madrid per circa 20 milioni di euro ma secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, i Blancos si sarebbero pentiti della cessione e vorrebbero riportarlo in Spagna.

Marcelo non giocherà ancora per molto, c’è bisogno di un giovane che possa ripercorrere la sua strada e sicuramente Theo è tra i migliori terzini sinistri al mondo. Il Real Madrid potrebbe offrire 50 milioni di euro e garantire al Milan dunque una plusvalenza di circa 34 milioni di euro.

Hernandez fino a questo momento ha disputato ben 29 partite e ha realizzato anche sei reti, rendendosi decisivo in diverse occasioni.

