Calciomercato Inter, obiettivo Allan | ‘Messaggio’ a Marotta

L’Inter continua ad inseguire come obiettivo per la prossima stagione il centrocampista del Napoli, Allan: messaggio per Marotta da Giuntoli

Continua l’interesse dell’Inter per il centrocampista del Napoli, Allan, che in questa stagione sta trovando meno spazio rispetto alle altre stagioni. I nerazzurri così vorrebbero acquistare il brasiliano per inserirlo nel centrocampo di Antonio Conte della prossima stagione. Arriva la risposta a Marotta da parte del direttore sportivo napoletano Cristiano Giuntoli.

Calciomercato Inter, Giuntoli ‘avverte’ Marotta: “Allan non si svaluta”

L’Inter viaggia veloce nel calciomercato della prossima stagione e punta a chiudere altre trattative per i top player dopo l’acquisto di Hakimi dal Real Madrid. I nerazzurri da mesi ormai sarebbero sulle tracce del centrocampista del Napoli, Allan. Sulla possibile cessione del brasiliano è intervenuto il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, che ha parlato ai microfoni di ‘Sky’ prima della partita in programma contro il Genoa.

Il direttore sportivo partenopeo svela che non si faranno sconti per la cessione di Allan, poiché è un calciatore di valore. Nonostante i tanti problemi fisici che ha avuto in stagione è un calciatore che giocherebbe titolare ovunque. Per il Napoli il brasiliano è ancora un calciatore importante ed oltretutto ha ancora un contratto lungo, con scadenza nel 2023. Niente svalutazioni dunque per giocatori bravi come lui. Ora l’Inter e Beppe Marotta sono avvisati e sanno che dovranno fare molto per portare nella rosa di Antonio Conte il centrocampista partenopeo per la prossima stagione.

