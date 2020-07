Calciomercato Inter, accordo raggiunto | Resta ancora in nerazzurro!

Buone notizie in arrivo per l’Inter sul fronte mercato con la possibile permanenza del giocatore nerazzurro: c’è l’accordo, a breve l’annuncio ufficiale!

L’Inter continua a lavorare anche per l’immediato presente pensando alle situazioni dei diversi calciatori attualmente in prestito. La società nerazzurra, in primis con l’amministratore delegato Beppe Marotta, vorrebbe allungare i prestiti fino al termine di agosto di Victor Moses e Alexis Sanchez, rispettivamente con Chelsea e Manchester United. Uno scenario davvero nuovo dopo l’emergenza Coronavirus che ha allungato la stagione di altri tre mesi.

Calciomercato Inter, Moses resta: a lavoro per Sanchez

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” il laterale dell’Inter, Victor Moses, resterà in maglia nerazzurra fino al 31 agosto, ma tutto dipenderà anche dalla strategia di Abramovich. Il patron dei “Blues” potrebbe anche pensare alla sua cessione in questi mesi e bisognerà capire cosa potrebbe succedere in tal caso. Infine, Beppe Marotta starebbe anche lavorando anche per quanto riguarda la situazione che riguarda da vicino il futuro di Alexis Sanchez, arrivato in prestito dal Manchester United nella scorsa estate. Al momento l’attaccante cileno resterà fino al 6 agosto, ma in quel mese l’Inter sarà impegnata in Europa League partendo dagli ottavi di finale contro il Getafe.

