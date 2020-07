Calciomercato Inter, Solskjaer: “Cessioni Lukaku e Sanchez, vi spiego”

Inter, il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer non ha dubbi su Lukaku e Sanchez: le parole del manager dei Red Devils

La scorsa estate, il Manchester United è stato al centro di tanto parlare, soprattutto in chiave calciomercato. Numerose le trattative che i Red Devils hanno chiuso in giro per l’Europa, sia in entrata che in uscita, con le cessioni di Lukaku e Sanchez (quest’ultima a titolo temporaneo) all’Inter che sono state oggetto di molteplici critiche. Anche perché il tecnico degli inglesi, Ole Gunnar Solskjaer, ha dato via a cuor abbastanza leggero i due attaccanti ex Devils, senza avere tra le mani dei veri e propri sostituti.