Calciomercato Juventus ed Inter, jolly PSG | La carta per il big

Juventus ed Inter hanno nel mirino lo stesso big: insieme a loro ci sarebbe anche il PSG, che ha una carta a sorpresa per arrivare prima delle italiane

Le due big italiane Juventus ed Inter continuano a correre forte in chiave calciomercato, puntando su molti top player in circolazione. Questa volta uno degli obiettivi è in comune, ma a puntarlo non sarebbero le sole. Infatti sulle tracce del big ci sarebbe anche il PSG, pronto a sfoderare una carta a sorpresa per l’acquisto.

Calciomercato Juventus ed Inter, il PSG ha la chiave per Milinkovic-Savic: contatti tra Leonardo, l’entourage e non solo

Uno dei giocatori più richiesti sul calciomercato della Serie A è senza dubbio Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio dopo la scorsa annata deludente sta tornando ad alti livelli, portando i migliori club ad osservarlo. Tra questi ci sono anche le due dirette avversarie per lo scudetto, Juventus ed Inter, che da tempo hanno messo gli occhi sul calciatore. Ad essere interessato al calciatore serbo ci sarebbe anche il PSG, pronto a mettere in gioco una carta fondamentale per arrivare al giocatore, ovvero i contatti del direttore sportivo Leonardo.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito francese ‘Le 10 Sport’, il direttore sportivo parigino sarebbe da tempo in contatto con Mateja Kezman, agente del calciatore con avrebbe ottimi rapporti. La seconda carta da giocare invece sarebbe il legame con uno degli avvocati della Lazio che sembrerebbe avere buoni rapporti con Leonardo. Questo potrebbe essere un ottimo vantaggio dall’interno per i parigini, pronti ad intavolare una nuova trattativa con i biancocelesti dopo i 60 milioni rifiutati.

