Calciomercato Milan, obiettivo Tonali | Spunta la contropartita!

Il Milan proverà ad inserirsi così nella corsa al talentuoso centrocampista del Brescia, Sandro Tonali, accostato anche all’Inter. Idea come contropartita!

In casa Milan improvvisamente le dinamiche sono cambiate. Con il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic la compagine rossonera ha preso nuovamente più fiducia conquistando anche una vittoria importante in casa contro la Juventus. E così, come svelato da Sky Sport, Rangnick starebbe già all’opera per cercare di incrementare il tasso tecnico della rosa del Milan.

Calciomercato Milan, affondo per Tonali: l’idea

Così il manager tedesco avrebbe messo nel mirino il talentuoso centrocampista del Brescia, Sandro Tonali, che ha già accordo con l’Inter. La valutazione del giocatore classe 2000 si aggira intorno a 50 milioni con il patron del club lombardo, Massimo Cellino, che non molla. L’idea del club rossonero, inoltre, sarebbe quella di inserire come contropartita tecnica nell’affare Tonali anche il giovane centrale, Matteo Gabbia, che ha collezionato finora 358 minuti in questa stagione in Serie A. In questo modo, infine, la dirigenza milanese potrebbe abbassare le pretese per arrivare al futuro centrocampista della Nazionale italiana con un duello avvincente con l’Inter anche fuori dal campo.

