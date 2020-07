Calciomercato Inter, due colpi dalla Premier | Marotta ci prova

La trattativa dell’Inter in Premier League va avanti ma c’è ancora distanza tra domanda e offerta. Arriva la contromossa di Marotta!

L’Inter vuole rialzarsi dopo qualche passo falso di troppo e vuole sopratutto chiudere nel migliore dei modi la stagione, provando a risalire la classifica della Serie A recuperando quanto meno il secondo posto per poi dedicarsi con più calma solo ed esclusivamente all’Europa League, che ripartirà ad agosto.

Calciomercato Inter, affare con il Chelsea: 30 milioni per Emerson Palmieri e Giroud

La dirigenza nel frattempo sta pensando anche al futuro e, dopo aver rinforzato notevolmente la fascia destra con l’acquisto di Hakimi, sarebbe concentrata per effettuare un colpo anche per la fascia mancina. Nel mirino dei nerazzurri ci sarebbe da tempo Emerson Palmieri e sarebbe pronta l’offerta.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Beppe Marotta non vorrebbe spingersi oltre i 25 milioni di euro tra prestito e diritto di riscatto mentre il Chelsea vorrebbe arrivare a 30 milioni. Per questo ci potrebbe essere una controfferta: alla cifra richiesta dai Blues l’Inter potrebbe proporre anche l’inserimento di Olivier Giroud. In questo caso i nerazzurri avrebbero due calciatori seguiti da diverso tempo per una spesa totale di 30 milioni di euro.

Emerson Palmieri dovrebbe costare dunque sui 25 milioni di euro, bonus compresi, mentre il resto andrebbe a coprire i costi di Olivier Giroud.