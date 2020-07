Calciomercato Inter, la promessa di Messi | Futuro deciso

L’Inter non smette di sognare il super colpo Leo Messi, il cui futuro a Barcellona è in bilico: spunta la promessa della ‘Pulga’ in ottica calciomercato

L’Inter di Antonio Conte tornerà in campo tra poche ore per la sfida contro il Verona. Dopo la batosta in rimonta, a San Siro contro il Bologna, i nerazzurri provano a rialzarsi e guardano alla sessione estiva di calciomercato. Il grande sogno di Conte e Marotta è sempre e solo uno: Lionel Messi. Arrivano in tal senso novità importanti sul futuro dell’argentino al Barcellona.

Calciomercato Inter, Messi ha deciso: le ultime sull’argentino

Il destino di Leo Messi sembrerebbe ormai deciso. L’addio al Barcellona pare la pista, nel giugno 2021, che più probabilmente verrà percorsa. La ‘Pulga‘ argentina, secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Diariogol’, avrebbe posto un vero e proprio ‘aut aut’ al club catalano. ‘O me o Setien‘, il messaggio che il numero 10 del Barcellona avrebbe lanciato a Bartomeu per tornare a trattare un’eventuale, e complicata, permanenza a Barcellona. Le prossime elezioni, che potrebbero vedere l’uscita di scena di Bartomeu, avranno luogo però soltanto nella primavera 2021.

Ecco quindi che, con il rinnovo ormai messo da parte, il divorzio tra Messi ed il Barcellona pare sempre più scontato. Il sei volte Pallone d’Oro, tuttavia, avrebbe fatto una promessa al club catalano. Addio possibile ma la nuova destinazione non sarà un club europeo. Inter, dunque, gelata. Messi starebbe pensando di chiudere la sua strepitosa carriera al Newell’s Old Boys, a casa sua, in Argentina.

Ecco che l’ipotesi Inter andrebbe affievolendosi con forza e, per rispetto nei confronti del Barcellona, Messi non vestirà nessun’altra maglia di club in Europa. Situazione dunque in divenire, la scadenza fissata al 30 giugno 2021 non è mai parsa così vicina. L’argentino prepara le valigie, destinazione Argentina.

