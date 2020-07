Calciomercato Inter e Milan, doppio ostacolo per Sarr

Inter e Milan hanno nel mirino Malang Sarr, difensore che si è appena svincolato dal Nizza: su di lui la concorrenza di Lipsia ed Arsenal.

Considerato uno dei più interessanti prospetti del calcio francese, Malang Sarr è ora libero sul mercato. Il difensore non ha rinnovato il suo contratto con il Nizza ed è ora libero di accasarsi dove vorrà. E a riguardo infiamma il derby di mercato tra Inter e Milan, con entrambe le compagini interessate al giovane giocatore transalpino.

Stando però a quanto viene riferito dal ‘Daily Express’, sul centrale (in grado di giocare anche terzino sinistro) c’è il forte pressing di Arsenal e Lipsia. In particolare sarebbero i ‘Gunners’ ad essersi mossi avviando i contatti con l’entourage. E chissà che a suggerire al club tedesco il giocatore non sia stato proprio Ralf Rangnick, destinato a diventare il nuovo tecnico rossonero. La sfida nel frattempo è lanciata: Sarr è un’occasione troppo grande dal punto di vista tecnico ed economico, ma Milan ed Inter dovranno cercare di convincere il ragazzo a sposare il proprio progetto.

