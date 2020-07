Calciomercato Juventus, svolta Pogba | Le ultime dall’Inghilterra

La Juventus lo rincorre da anni e ne sogna il grande ritorno in grande stile. Questo scenario potrebbe però improvvisamente mutare: c’è odore di rinnovo per Pogba

Di malumori negli anni se ne sono accumulati per Paul Pogba al Manchester United. Il campione del mondo francese ha avuto screzi con Josè Mourinho ma anche con la tifoseria. Un rapporto che sembrava insanabile, ma che invece ora sembra si stia per ricomporre. Merito di Bruno Fernandes, con il quale sta nascendo un buon feeling. Proprio in questa prospettiva starebbe per arrivare la volta in casa United. Il ‘Polpo’, che ha un contratto in scadenza nel 2021, sarebbe adesso disposto a trattare i termini di un rinnovo contrattuale. A riportarlo è il Daily Mail. Sfumerebbe così il romantico scenario di un ritorno in bianconero: la Juventus non ha mai smesso di seguire il classe 1993.

Pogba, niente Juve: può arrivare il rinnovo

Una svolta, quella di cui sopra, che avrebbe del clamoroso. In diverse occasioni l’ex juventino aveva espresso la volontà di lasciare il Manchester United. Alla finestra per Pogba i più grandi club d’Europa, tra i quali il Real Madrid e, appunto, la Juventus. Ad esprimersi in favore della permanenza in Premier del centrocampista è stato anche lo stesso Solskjaer, allenatore dei ‘Red Devils’. Già al termine della stagione potrebbero iniziare i colloqui per un nuovo contratto, sulla spinta di una nuova entusiasmante cooperazione con il campioncino Bruno Fernandes. Attualmente il francese percepisce uno stipendio da quasi 9 milioni netti, la società sarebbe pronta a fare di lui il più pagato dell’intera rosa insieme a Alexis Sanchez e David De Gea.

La Juventus potrebbe doversi rimboccare le maniche e rinunciare, stavolta forse in maniera definitiva, all’idea del grande ritorno in bianconero di Paul Pogba.

