Calciomercato, il Manchester United gioca d’anticipo | Mossa anti-Juventus

Il Manchester United va a caccia del colpo in avanti e gioca d’anticipo: l’obiettivo è anticipare le mosse di Juventus e Real Madrid per il top player

La Juventus è concentrata in questo finale di stagione e vuole rialzarsi dopo qualche passo falso troppo per raddrizzare l’annata. Fin qui sono arrivate le sconfitte sia in Supercoppa Italiana che in Coppa Italia, ma la Serie A e la Champions League possono far cambiare tutti i pensieri sulla squadra bianconera.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus ed Inter, jolly PSG | La carta per il big

In campionato il rendimento è comunque positivo visto che c’è un distacco di ben sette punti dalla seconda in classifica (la Lazio), in Champions League invece si ripartirà ad agosto e si cercherà di ribaltare la sconfitta rimediata a Lione per 1-0 nella gara di andata degli ottavi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Juventus, scambio beffa fra due big!

Calciomercato Juventus, lo United mette una scadenza per Sancho: non vuole la concorrenza bianconera

La società nel frattempo continua a lavorare sul calciomercato per provare a sfruttare eventuali occasioni. Una di queste, secondo quanto riportato da Don Balon, potrebbe essere quella riguardante Jadon Sancho che, dopo aver vissuto una grande annata al Borussia Dortmund, ha deciso che questo è il momento giusto per andare via.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, obiettivo Allan | ‘Messaggio’ a Marotta

Su di lui c’è il Manchester United che insiste e vorrebbe chiudere al più presto. I Red Devils, infatti, avrebbero fissato la scadenza al 10 agosto per la riuscita dell’affare proprio per evitare che ci sia un inserimento di Juventus o Real Madrid, così come riportato dalla Spagna.

Sono settimane molto intense di mercato e lo United sa che in caso di cessioni importante, sia i bianconeri che i blancos potrebbero sfruttare l’occasione Sancho.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, obiettivo Tonali | Spunta la contropartita!

Milan, che attacco a Ibrahimovic | ”Meno male che te ne sei andato!”