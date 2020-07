Calciomercato Milan, baby talento | Ibrahimovic decisivo

Il Milan inizia a pensare al futuro e studia nuovi colpi in prospettiva. Fatta per il baby fenomeno, c’è la spinta di Ibrahimovic!

È una stagione particolare quella che sta vivendo il Milan, attualmente settimo in classifica e quindi momentaneamente qualificato alla prossima Europa League. Il Sassuolo alle spalle dista ben 6 punti ma il Verona vorrebbe avvicinarsi questa sera nella sfida con l’Inter e andare a -4.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus ed Inter, jolly PSG | La carta per il big

I rossoneri peró la scorsa estate speravano di fare di più ma l’avvio disastroso ha da subito compromesso la stagione. Ora infatti il quarto posto dista ben 17 punti ed è ormai irraggiungibile, nonostante le buone prestazioni delle ultime settimane e del 2020 in generale. Per questo la dirigenza si sta muovendo in anticipo sul futuro ed è pronta a chiudere per nuovi colpi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Juventus, scambio beffa fra due big!

Calciomercato Milan, colpo in prospettiva: preso Bjorklund

Nel frattempo si valutano anche affari in prospettiva e in tal senso è stato definito l’affare per un baby talento che può tornare utile nelle prossime annate. Si tratta di Lukas Bjorklund che, come riportato da gianlucadimarzio.com, è ormai un nuovo giocatore rossonero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, obiettivo Allan | ‘Messaggio’ a Marotta

Il classe 2004 arriva dal Malmo, ovvero il club che ha fatto crescere anche Zlatan Ibrahimovic, il quale può aver avuto un peso nella riuscita della trattativa. È un trequartista imponente, che sa muoversi tra le linee e servire i compagni al momento giusto.

Battuta la concorrenza della Serie A: su Bjorlund, infatti, c’era anche l’interesse di Inter, Bologna e Udinese.