Calciomercato, offerta per il difensore | Milan respinto!

Il Milan continua la ricerca di colpi nel calciomercato estivo, in vista della prossima stagione. C’è l’offerta rossonera per il difensore: i dettagli

Dopo l’inatteso successo in rimonta contro la Juventus, il Milan di Stefano Pioli si prepara alla difficile sfida, domenica prossima al San Paolo, contro il Napoli. Dal campo al calciomercato, in casa rossonera il focus sembra essere sulla difesa in vista del prossimo anno. La società si sarebbe fatta avanti per il forte difensore: ecco tutti gli sviluppi.

Calciomercato Milan, intrigo in difesa: c’è l’offerta

Il Milan ha tutta l’intenzione di rinforzare quello che rimane uno dei reparti già più affidabili in Serie A. I rossoneri, secondo quanto riportato da ‘Le10sport.com’, avrebbero posto nel mirino il centrale difensivo del Saint-Etienne: Wesley Fofana. Il talento classe 2000 viene indicato dalla Francia come uno dei profili preferiti dalla dirigenza meneghina. Il club di via Aldo Rossi avrebbe avanzato già un’importante offerta, le cui cifre non sono però state svelate.

Se in un primo momento il Saint-Etienne pareva orientato ad accettare la proposta del ‘Diavolo’, a frenare il possibile affare sarebbe stato il tecnico Claude Puel. L’allenatore del Saint-Etienne non ha infatti nessuna intenzione di privarsi, durante l’estate, di Fofana e ha posto un forte veto sulla sua cessione.

In tal senso il club transalpino starebbe assecondando la volontà dell’allenatore anche se da qui alla chiusura del calciomercato estivo, soprattutto in caso di offerta superiore a quella rossonera, nulla è definitivamente deciso. Il Milan dunque incassa un secco no: Fofana è più lontano.

