Calciomercato Milan, colpo Jovic | Parla Zidane!

Il Milan continua ad essere sulle tracce di un calciatore del Real Madrid: Zidane in conferenza stampa mette in chiaro le cose

Una delle squadre più in forma di questa ripresa del campionato è senza dubbio il Milan. I rossoneri hanno collezionato ben quattro vittorie ed un pareggio da quando si è ripartiti, battendo anche le prime due della classe, Juventus e Lazio. Nel frattempo la società milanista lavora sul mercato per comporre la rosa della prossima stagione. Zidane manda un messaggio ai rossoneri in conferenza stampa.

Calciomercato Milan, Zidane su Jovic: “Ci conto, è un calciatore forte”

Il Milan inizia a spingere l’acceleratore anche in chiave mercato oltre che in campionato. I rossoneri infatti hanno inserito molti giocatori nella lista dei possibili acquisti per la prossima stagione. Tra questi ci sarebbe anche l’attaccante del Real Madrid, Luka Jovic, che sembrerebbe essere ormai ai margini del progetto dei ‘blancos’. A chiarire la posizione dell’attaccante sarebbe intervenuto l’allenatore dei ‘galacticos’, Zidane.

L’allenatore francese infatti, nella conferenza stampa prima della partita di domani contro l’Alaves ha rivelato di contare molto sul calciatore serbo e che sarebbe un attaccante forte. Non chiude comunque le porte della partenza, rispondendo alla domanda sul futuro con un ”Vedremo”. Speranze del Milan che dunque si affievoliscono ma che non si spengono completamente. L’attaccante del Real Madrid, Luka Jovic, può essere ancora un obiettivo per la zona offensiva della prossima stagione, sperando di ricongiungere la coppia con Rebic. Ma meglio iniziare a guardare anche altrove.

