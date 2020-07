Calciomercato Inter, Emerson più Kante | Maxi scambio: sacrificati due big

L’Inter insegue anche Kante oltre ad Emerson dal Chelsea. I ‘Blues’ potrebbero chiedere di inserire in una maxi trattativa Brozovic e Bastoni

Rivoluzione Inter per la prossima stagione. Antonio Conte ha le idee chiare per il mercato estivo e chiede un ulteriore sforzo a Marotta per compiere il definitivo salto di qualità per competere alla pari con la Juventus nella corsa scudetto. Il solo Hakimi non può evidentemente bastare per colmare la distanza con la ‘Vecchia Signora’ e competere anche con le big d’Europa in Champions League. La dirigenza di Viale della Liberazione sta puntando con decisione su Emerson Palmieri sull’altra corsia esterna, con il laterale italo-brasiliano in partenza dal Chelsea.

Inter, Brozovic e Bastoni nel super scambio col Chelsea

Per l’ex Roma potrebbe profilarsi un duello con la stessa Juve, anche se l’Inter al momento avrebbe sorpassato i bianconeri per il giocatore. I londinesi lo valutano 20-25 milioni di euro, con Marotta che presto potrebbe affondare il colpo per portarlo a Milano. Ma non solo Emerson, c’è un altro tassello di Lampard nei desideri di Antonio Conte. Stiamo parlando di Kante, profilo apprezzato da Marotta già ai tempi della Juventus quando il francese militava nel Leicester. Il campione del mondo per la giusta offerta sarebbe sacrificato dal Chelsea, che spera di incassare un assegno intorno ai 70 milioni di euro. Il sodalizio di Abramovich potrebbe però puntare alcuni gioielli della rosa di Conte per Kante ed Emerson. Brozovic è da tempi non sospetti sul taccuino di Lampard, senza dimenticare il baby Bastoni.

Il croato e il difensore classe ’99 potrebbero essere quindi le pedine decisive per il colpaccio Kante, oltre al via libera per Emerson. Da valutare se l’Inter sarà però disposta a privarsi di un pilastro come Brozovic, con la società nerazzurra che sta lavorando per il rinnovo del numero 77. Così come per Bastoni, prospetto già affermatosi nella stagione in corso, sul quale Conte e la dirigenza credono moltissimo.

