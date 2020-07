Verona-Inter, le formazioni UFFICIALI | Conte lascia fuori due big!

Le formazioni ufficiali della gara tra Verona ed Inter valida per la 31esima giornata di Serie A: Conte sorprende tutti e lascia fuori due big

Chiude la 31esima giornata la partita tra Verona ed Inter in programma allo stadio Bentegodi. I nerazzurri provano ad approfittare dei passi falsi di Juventus e Lazio, con l’obiettivo anche di tornare sopra all’Atalanta. Antonio Conte sorprende tutti nella scelta della formazione lasciando fuori due big. Infatti nell’undici titolare della partita odierna non figurano i nomi di Christian Eriksen e Lautaro Martinez. I due giocatori sono stati lasciati fuori per scelta tecnica ed al loro posto giocheranno Borja Valero e Sanchez. Mentre Juric nel Verona sceglie Stepinski per l’attacco al posto dell’infortunato Borini. Queste le formazioni scelte dai due tecnici:

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Dimarco; Pessina, Lazovic; Stepinski. All.: Juric.

Inter (3-5-2) : Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young, Borja Valero; Sanchez, Lukaku. All.: Conte.

