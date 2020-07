Calciomercato Inter, UFFICIALE Esposito: cambia agente!

Il calciomercato dell’Inter vede il cambio di agente per la giovane punta nerazzurra Sebastiano Esposito: c’è l’annuncio ufficiale

In casa Inter si registra un’ìmportante novità in ottica calciomercato. Il club meneghino registra infatti il cambio di agente per il talentino nerazzurro, l’attaccante campano Sebastiano Esposito. Il giocatore, al centro di voci di mercato per il rinnovo che tarda ad arrivare, ha scelto il suo nuovo procuratore. I possibili risvolti per il futuro.

Calciomercato Inter, UFFICIALE: ecco il nuovo agente di Esposito

Un cambio che potrebbe avere, già nelle prossime settimane, risvolti importanti sul suo futuro all’Inter. Sebastiano Esposito ha scelto Federico Pastorello come nuovo agente. Nelle prossime settimane, visti anche gli ottimi rapporti tra il club nerazzurro ed il procuratore, è possibile che le discussioni per il rinnovo dell’attaccante volgano in un esito positivo.

Esposito attualmente è in scadenza nel 2022. Per lui, dunque, si prospetta un rinnovo con adeguamento dell’ingaggio al rialzo con l’Inter, prima di essere girato in prestito. Ecco il post su Instagram del nuovo agente di Esposito, Federico Pastorello:

