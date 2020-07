Calciomercato Milan, Braida torna con un ‘regalo’ | Colpaccio dalla Liga

Calciomercato Milan, Ariedo Braida non esclude un ritorno in rossonero e le ipotesi di un colpo dalla Spagna aumentano: la situazione

Mentre il Milan continua a macinare punti in classifica, la dirigenza è pronta a progettare la squadra che verrà per le prossime stagioni. Nonostante l’impatto più che notevole di Stefano Pioli, i rossoneri si preparano all’arrivo del visionario Ralf Rangnick, leader tecnico del Milan 2.0. Uno scenario che potrebbe riaprire le porte ad un clamoroso ritorno nella dirigenza dei rossoneri: quello di Ariedo Braida. Un ritorno che potrebbe portare con sé un gradito regalo di calciomercato.

Milan, Braida torna in dirigenza e porta Rafinha: l’ipotesi di mercato

L’ex direttore sportivo del Barcellona, dunque, potrebbe rientrare nella sua Milano con un regalo di bentornato: Rafinha Alcantara. Un’ipotesi di calciomercato che il Milan gradirebbe molto, vista la già conoscenza che il brasiliano detiene nei confronti del campionato italiano (nel 2018, in prestito all’Inter dove ha maturato 17 presenze, 2 gol e 3 assist). Adesso, Rafinha si trova al Celta Vigo, nella sua perpetua girandola di prestiti e cessioni a titolo temporaneo. Ecco, allora, che l’ipotesi Milan potrebbe essere una soluzione ben gradita anche al calciatore, alla ricerca di un club importante dove tornare ad esprimere il proprio talento. E con il possibile ritorno di Braida in rossonero (“Un mio ritorno al Milan? Non mi piace parlare del passato, ma il Milan è il Milan”, ha dichiarato ai microfoni di Radio Punto Nuovo), il club lombardo potrebbe trovare la quadratura giusta anche con il Barcellona, detentrice del cartellino di Rafinha e alla ricerca di possibili compratori.