Calciomercato Milan, attenzione ad Ibrahimovic | “Non so se resto”

Calciomercato Milan, attenzione al futuro di Zlatan Ibrahimovic: “Non so se resto”, le parole dello svedese pronunciate ai microfoni di Sportmediaset

Nonostante l’età non sia più verdissima, Zlatan Ibrahimovic è tornato nel suo Milan, cambiandolo e trascinandolo verso posizioni di classifica ben più nobili. Il futuro dello svedese, però, è tutt’altro che chiaro e anche da Milanello non filtra particolare ottimismo sulla sua permanenza. D’altronde, quando in rosa si ha uno come Zlatan, bisogna giocare per vincere, fattore che ormai manca da tempo ai rossoneri. A fare chiarezza sul proprio futuro, però, lo svedese è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, aprendo ad un sinistro scenario per la sua avventura al Milan: “Non so se resto…”.

Milan, senti Ibrahimovic: “Questo non è la squadra che mi aspettavo. Non so se resto”

“Questo qui non è il mio Milan – ha spiegato Ibrahimovic ai microfoni di Sportmediaset – Adesso è tutto completamente diverso. Anche gli obiettivi sono cambiati, non sono più quelli di una volta, quelli da Milan che io continuo ad avere in mente. Lo Scudetto, la Champions: io voglio vedere ancora quella squadra che lotta per certi traguardi. Non gioco per avere un contratto, ma per gli stimoli che il campo riesce ancora ad offrirmi. E per quanto in campo continui a divertirmi, non so se resterò anche il prossimo anno. Ad oggi, non ho ancora ricevuto nessuna chiamata”.

Parole che non precludono un addio al Milan: che sia giunta già la fine del ritorno tanto agognato in rossonero di Zlatan Ibrahimovic? Al tempo (e al calciomercato) l’ardua sentenza.

