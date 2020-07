Calciomercato Juventus, dalla Spagna certi | L’attaccante arriva insieme ad Arthur

Juventus, dopo Arthur in arrivo il secondo colpo: dalla Spagna ne sono sicuri, sarà Arek Milik il nuovo attaccante del club bianconero.

Dopo aver concluso l’affare che ha portato Arthur a Torino e Pjanic al Barcellona, la Juventus continua a muoversi sul mercato a caccia di un nuovo attaccante. Il futuro di Gonzalo Higuain è sempre più in bilico e servono nuovi volti per rafforzare il reparto offensivo bianconero. Tra i nomi valutati ci sono quelli, per esempio, di Milik e Raul Jimenez e proprio il polacco del Napoli sembra destinato a vestire la casacca della ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna certi: Milik bianconero

Dalla Spagna sembrano essere certi che il prossimo partner di Dybala e Cristiano Ronaldo possa essere l’ex attaccante dell’Ajax. Stando a quanto riferisce ‘Don Balon’, il giocatore classe 1994 è il primo obiettivo della lista bianconera e la Juventus vorrebbe quanto prima accelerare per portarlo a Torino.

Paratici e la dirigenza juventina dovranno però fare i conti con le richieste del presidente De Laurentiis. Nonostante Milik si ritrovi con un solo anno di contratto, il Napoli chiede 40 milioni di euro. Il ds Giuntoli ha sottolineato come al momento sia molto più probabile un addio piuttosto che una permanenza del giocatore, con i campani che punterebbero poi su Osimhen del Lille.

Stando però a ciò che riferiscono dalla Spagna, la dirigenza bianconera sarebbe fiduciosa nel chiudere l’affare sulla base di 35 milioni di euro per quello che sarà il secondo colpo dopo il centrocampista brasiliano ormai ex Barcellona. Vedremo nelle prossime settimane se ci saranno, a riguardo, possibili evoluzioni.

