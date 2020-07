Calciomercato Milan, ritorno di fiamma | Post Ibrahimovic in Serie A

Il Milan programma la prossima sessione di calciomercato con una priorità su tutte: l’erede di Zlatan Ibrahimovic, destinato a lasciare i rossoneri in estate

Novità importanti per quanto riguarda l’attacco del Milan 2020/21. Con ogni probabilità non vi sarà più Zlatan Ibrahimovic, destinato a lasciare Milanello dopo le discutibili dichiarazioni delle ultime ore. Ecco quindi che il post Ibrahimovic potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A: il club di via Aldo Rossi è pronto a tornare con forza sull’attaccante. Ecco l’obiettivo per il calciomercato estivo del ‘Diavolo’.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, jolly per Rangnick | 30 milioni e si chiude

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, dall’Argentina il colpo per l’attacco: contatti in corso

Calciomercato Milan, colpo in attacco: è sfida alla Juventus

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport‘, il Milan sarebbe pronto a ripiombare con forza sulle tracce di Arkadiusz Milik. La punta polacca lascerà molto probabilmente il Napoli, vista anche il rinnovo con il club di De Laurentiis sempre più lontano.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’ex Ajax è in scadenza nel 2021 e rimane uno degli obiettivi principali di mercato per la Juventus di Sarri, con Paratici che rimane in vantaggio. Il giocatore gradirebbe la soluzione rossonera.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, offerta per il difensore | Milan respinto!

Il pressing della ‘Vecchia Signora‘, però, è forte, nonostante l’incertezza di un posto da titolare alla corte di Sarri.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, colpo Jovic | Parla Zidane!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, non solo Tonali | Altro ‘sgarbo’ all’Inter