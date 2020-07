Calciomercato Milan, obiettivo a rischio | Spuntano due tedesche

Il Milan ha messo gli occhi su un giovane talento dalla Germania che potrebbe arrivare ad un prezzo basso: c’è la concorrenza di altre due tedesche

Il Milan è già all’opera per cercare di costruire una rosa più competitiva nella prossima stagione, puntando ai migliori calciatori in circolazione. L’obiettivo di Gazidis sarebbe quello di mettere nel mirino i giovani, come il calciatore tedesco puntato. Spunta però due tedesche sull’obiettivo rossonero.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, Braida torna con un ‘regalo’ | Colpaccio dalla Liga

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter e Juventus, colpo Tonali | Agente allo scoperto!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, beffa per Gazidis | Resta in Premier

Calciomercato Milan, non solo i rossoneri su Rashica: ci sono Lipsia e Herta

Il Milan vorrebbe puntare ai giovani talenti per la prossima stagione, questo sarebbe il piano di Gazidis. Così i rossoneri da tempo avrebbero messo gli occhi su Milot Rashica, esterno del Werder Brema. Il calciatore kossovaro può ricoprire tutti i ruoli nella fase offensiva, con una preferenza per la fascia sinistra. Secondo quanto riportato da ‘Fichajes’, anche il Lipsia e l’Herta Berlino si sarebbero iscritte alla corsa al giocatore del Werder.

Naturalmente le società sarebbero tentate anche dal prezzo basso del calciatore valutato intorno ai 25 milioni di euro. Anche la giovane età convincerebbe le società ad investire su di lui che in questa stagione in Bundesliga ha realizzato 8 reti e 7 assist in 28 partite. Corsa a tre dunque per il talento kossovaro.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, ritorno di fiamma | Post Ibrahimovic in Serie A