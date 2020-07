Calciomercato Milan, beffa per Gazidis | Resta in Premier

Il Milan dovrà rinunciare al colpo in difesa. C’è già l’accordo in Premier League sulla base di 28 milioni di euro: in passato è stato nel mirino del club rossonero!

Il Milan dovrà salutare un altro obiettivo di mercato. La società rossonera aveva messo nel mirino il centrale difensivo del Chelsea per aumentare la competizione, soprattutto nel reparto arretrato. Ora è in arrivo una nuova beffa per il club milanese con Gazidis che dovrà virare su altri profili interessanti.

Calciomercato Milan, Zouma ad un passo dal Tottenham

Il Tottenham continua a lavorare sul fronte mercato cercando di arrivare a giocatori già pronti in vista della prossima stagione. Come svelato dal portale spagnolo “TodoFichajes.com” gli “Spurs” avrebbero trovato un accordo con il Chelsea per chiudere l’affare del centrale Kurt Zouma sulla base di 28 milioni di euro.

L’annuncio ufficiale arriverà quando la Premier League terminerà a fine luglio. Al momento si tratta soltanto di una succosa indiscrezione di calciomercato in vista della prossima stagione. Ancora una beffa per il Milan, che lo avrebbe messo nel mirino già da diversi mesi per rinforzare il pacchetto difensivo. Ora la società rossonera dovrà cambiare obiettivo per acquistare centrali già pronti per l’immediato presente.

Il Milan dovrà così pensare a nomi nuovi in vista della prossima stagione con Zouma pronto a vestire la maglia del Tottenham.

